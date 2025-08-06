Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, 1 танк, 52 артсистеми, 147 БПЛА, а також 139 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1059270 (+1010) осіб, танків – 11072 (+1) од, бойових броньованих машин – 23091 (+0) од, артилерійських систем – 31133 (+52) од, РСЗВ – 1455 (+3) од, засоби ППО – 1203 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49767 (+147), крилаті ракети – 3555 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 57475 (+138), спеціальна техніка – 3936 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.