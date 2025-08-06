6 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1260 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1260 RUSSIAN AGRESSION

6 серпня відзначають День вдячності працівникам сільського господарства, Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми), Міжнародний день "Лікарі світу за мир".

Православна церква - Преображення Господнє (в народі Яблучний Спас).

День вдячності працівникам сільського господарства

Присвячений підвищенню обізнаності про важливість роботи, яку виконують працівники сільського господарства. Вони невтомно працюють, часто в складних умовах, щоб забезпечити наші столи їжею та свіжими продуктами.

Працівники сільського господарства відповідають за посадку, вирощування, збирання та пакування наших фруктів і овочів. Вони також відіграють вирішальну роль у виробництві молока та м’яса, тобто вся їжа, яку ми їмо щодня, так чи так пов’язана з працівником ферми.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

Присвячений пам’яті жертв атомного бомбардування японського міста Хіросіма, яке сталося 6 серпня 1945 року. Атомна бомба, скинута на Хіросіму, призвела до загибелі понад 140 тисяч людей, а наслідки вибуху відчуваються й досі. Цей день нагадує про жахливі наслідки використання ядерної зброї та закликає до її повної заборони.

Цього дня 1955 р. у Хіросімі відбулася перша міжнародна конференція за заборону атомної і водневої зброї. У 1985 р. південну частину Тихого океану було оголошено без'ядерною зоною (Договір Раротонга).

Міжнародний день "Лікарі світу за мир"

6 серпня відзначається особлива дата "Лікарі світу за мир". В цей день медики з всіх куточків землі об’єднуються в закликах проти воєн, збройних конфліктів та пролиття крові. Цей день має на меті привернути увагу політиків до проявів милосердя та людяності. Міжнародний день "Лікарі світу за мир" запроваджено організацією "Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі", члени якої щодня рятують сотні тисяч життів по всьому світу. 6 серпня вшановується хвилиною мовчання на честь людей, які невинно загинули внаслідок воєнних дій.

Цього дня народилися:

100 років від дня народження Афанасія Миколайовича Коляновського (1925-2013), українського поета;

100 років від дня народження Володимира Гавриловича Крайниченка (1925-1964), українського режисера, актора, педагога;

75 років від дня народження Володимира Івановича Соляника (1950), українського піаніста, джазового музиканта, педагога.

Ще в цей день:

1926 - 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, що перепливла Ла-Манш;

1932 - Відкривається перший Венеційський кінофестиваль;

1945 - Американський бомбардувальник "Енола Ґей" скидає ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90-140 тисяч осіб;

1997 - Літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнає катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, гине 226 людей;

2016 - Початок "стрілянини на півночі Криму" — в ніч проти 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками.

Церковне свято:

6 серпня в церковному календарі – Преображення Господнє. Воно є одним з дванадесятих свят у православному календарі. Це свято присвячене події, описаній в Євангеліях, коли Ісус Христос явив свою Божественну славу на горі Фавор перед трьома апостолами: Петром, Яковом та Іваном.

За Євангеліями, Ісус узяв апостолів на високу гору, де його обличчя засяяло, мов сонце, а одяг став білим, як світло. Біля нього з’явилися Мойсей та Ілля, уособлюючи Закон і пророків. Голос із хмари промовив: "Це мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте".

Іменини: Лев, Спас.