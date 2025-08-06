Інтерфакс-Україна
Події
02:27 06.08.2025

Мінфін США продовжить запроваджувати санкції для обмеження незаконних прибутків РФ

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Міністерство фінансів США продовжуватиме запроваджувати санкції для обмеження незаконних прибутків Росії, заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

"Міністерство фінансів продовжуватиме запроваджувати та повністю виконувати наші санкції, щоб обмежити незаконні прибутки Росії", - написав він у соцмережі Х.

За даними агентства Reuters, Міністерство фінансів США вже провадило санкції проти понад 115 пов'язаних з Іраном осіб, організацій та суден, деякі з яких залучені до транспортування російської нафти.

Президент США Дональд Трамп закликав країни припинити закупівлю нафти з Москви, погрожуючи 100% тарифами, якщо Росія не погодиться на значну мирну угоду з Україною.

Зазначається, що три іранські судна - Aframaxes Tagor та Guanyin і Suezmax Tassos - мали доставити російську нафту до індійських портів цього місяця. Всі три перебувають під санкціями США.

Крім того, пише Reuters, два судна Achilles та Elyte, завантажені російською нафтою, готуються здати російську нафту Urals для Reliance. Обидва ці судна перебувають під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу. Індія засудила санкції ЄС.

Джерело: https://x.com/SecScottBessent/status/1952815099606974895?t=UE00lHx46BVYvaxELHxe_A&s=07

Теги: #рф #санкції #сша #прибутки

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