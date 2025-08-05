Зеленський: Україна не раз пропонувала РФ припинення ракетно-дронових ударів по цивільних і енергетиці, але все це порушувалось

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Україна не раз пропонувала РФ припинення ракетно-дронових ударів по цивільних і енергетиці, але все це порушувалось, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивства. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі – відсутність таких ударів ракет і дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

За його словами, все це порушувалось росіянами "дуже цинічно".

"Навіть коли вони не били "шахедами", вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах. І жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних, жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті. І першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це, війни би не було", - підкреслив президент.