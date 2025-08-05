Інтерфакс-Україна
Події
17:44 05.08.2025

Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

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Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Говорили про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Ключовою темою розмови, зазначив президент, стало припинення війни.

"Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", - підкреслив Зеленський.

Крім того, сторони обмінялись оцінками ситуації, зокрема збільшення жорстокості російських ударів, і скоординували позиції.

"Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити", - вважає Зеленський.

Крім того, президенти обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти українському захисту.

"Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться", - резюмував Зеленський.

 

Теги: #військова_допомога #сша #дрони #трамп #зеленський

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