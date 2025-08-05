Зеленський про пакети допомоги з поставками Україні американської зброї: це буде хорошим прикладом для інших країн НАТО

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський вітає фінансові пакети від Данії, Норвегії та Швеції для допомоги з поставками Україні американської зброї та візначає їх важливість для забезпечення довгострокової безпеки в Європі.

"Сьогодні є ще одне рішення в межах ініціативи про закупівлю американського озброєння. Плюс 500 мільйонів доларів – загальна сума від наших друзів із Північної Європи: Швеції, Норвегії та Данії… Це дуже сильна ініціатива, яка значно збільшує наш потенціал захисту життя. Вчора 500 мільйонів євро від Нідерландів, тепер ще рішення на пів мільярда доларів. Це буде відчуватись", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

За його словами, "це буде хорошим прикладом для інших країн НАТО, щоб посилити звʼязки між Америкою та Європою в контексті безпеки і щоб гарантувати захист від російських ударів".

"Такі кроки є новою реальною основою для безпеки всієї нашої Європи довгостроково. Росія ніколи не перетворить Європу на континент війни, і саме завдяки нашим спільним зусиллям зараз гарантуємо, що мир пануватиме", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, в понеділок, 4 серпня, було оголошено перший пакет допомоги на понад $500 млн, що фінансуються Нідерландами. Загалом ці внески оцінюються в понад $1 млрд і представляють перші два транші регулярних поставок до України в рамках нещодавно запущеної ініціативи Альянсу PURL.

5 серпня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про фінансові пакети від Данії, Норвегії та Швеції в рамках PURL та привітав їх.

Перелік пріоритетних потреб України (PURL) – це нова ініціатива НАТО, що фінансується європейськими союзниками та Канадою, і складатиметься з пакетів допомоги вартістю близько $500 млн кожен.

Пакети допомоги будуть готуватися швидко та передаватися регулярно. НАТО координуватиме доставку через Ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) у Вісбадені.