Інтерфакс-Україна
Події
16:13 05.08.2025

НАТО координуватиме постачання озброєння в Україну - ЗМІ

1 хв читати
НАТО координуватиме постачання озброєння в Україну - ЗМІ

НАТО розпочинає координувати регулярні та великомасштабні поставки озброєння в Україну, передає у вівторок "Ассошіейтед Прес" із посиланням на штаб-квартиру організації в Брюсселі.

"Поставки оперативно готуватимуть і направлятимуть на регулярній основі", - цитує агентство заяву альянсу.

У ній наголошується, що НАТО почала займатися координацією регулярних постачань великих партій озброєння в Україну після того, як Нідерланди заявили про надання Києву засобів ППО, боєприпасів та іншої військової допомоги на суму EUR500 млн, більшу частину якої закуплено в США.

У серпні очікуються дві поставки. "Оснащення, яке буде надано, визначається пріоритетними потребами України на полі бою, після чого союзники із НАТО знаходять зброю і боєприпаси і відправляють їх", - пояснює АП, додавши, що системи ППО найбільш затребувані.

Агентство посилається на Кільський інститут, який підрахував, що станом на червень європейські країни надали Україні з лютого 2022 року військову допомогу на суму в EUR72 млрд ($83 млрд), тоді як США надали допомогу на $65 млрд.

Теги: #зброя #нато

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 05.08.2025
Рютте вітає фінансові пакети від Данії, Норвегії та Швеції для допомоги з поставками Україні американської зброї

Рютте вітає фінансові пакети від Данії, Норвегії та Швеції для допомоги з поставками Україні американської зброї

09:42 05.08.2025
Постпред США при НАТО вважає вторинні санкції "очевидним кроком" для досягнення припинення війни в Україні

Постпред США при НАТО вважає вторинні санкції "очевидним кроком" для досягнення припинення війни в Україні

09:34 05.08.2025
Виробники Української ради зброярів готуються до участі у Security Action for Europe

Виробники Української ради зброярів готуються до участі у Security Action for Europe

20:41 04.08.2025
Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

19:56 04.08.2025
Генсек НАТО вітає оголошення Нідерландів щодо посилення ППО України та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

Генсек НАТО вітає оголошення Нідерландів щодо посилення ППО України та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

23:44 30.07.2025
Республіканці внесли на розгляд Сенату законопроєкт про фонд фінансування передання зброї Україні - ЗМІ

Республіканці внесли на розгляд Сенату законопроєкт про фонд фінансування передання зброї Україні - ЗМІ

20:46 30.07.2025
Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

16:30 29.07.2025
Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

05:24 29.07.2025
Європейські союзники мають намір звернутися до ЄС за мільярдними кредитами на купівлю зброї для України - ЗМІ

Європейські союзники мають намір звернутися до ЄС за мільярдними кредитами на купівлю зброї для України - ЗМІ

13:31 28.07.2025
Викрито 15 осіб, які намагались налагодити збут "трофейної" зброї

Викрито 15 осіб, які намагались налагодити збут "трофейної" зброї

ВАЖЛИВЕ

Заклик до РФ повернути українських дітей підписали 38 країн разом з Радою Європи та ЄС

Внесок Швеції на підтримку постачання американської зброї для України - $275 млн

Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

Зеленський доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів

Данія виділить 580 млн данських крон на підтримку ініціативи НАТО щодо забезпечення України американською зброєю

ОСТАННЄ

Визнання Радою депортації українців з Польщі в 1944-1952рр не несе ризиків загострення міждержавних відносин – юрист

Заклик до РФ повернути українських дітей підписали 38 країн разом з Радою Європи та ЄС

Внесок Швеції на підтримку постачання американської зброї для України - $275 млн

Нацполіція попереджає про нові вибухові загрози: на ворожому дроні на Сумщині були міни ПТМ-3

Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

Міжнародна коаліція закликала РФ без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей

Зеленський доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів

Данія виділить 580 млн данських крон на підтримку ініціативи НАТО щодо забезпечення України американською зброєю

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла вперше за 5 місяців - УРТЦ

Україна зацікавлена в кооперації з оборонною промисловістю Словенії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА