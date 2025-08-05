НАТО координуватиме постачання озброєння в Україну - ЗМІ

НАТО розпочинає координувати регулярні та великомасштабні поставки озброєння в Україну, передає у вівторок "Ассошіейтед Прес" із посиланням на штаб-квартиру організації в Брюсселі.

"Поставки оперативно готуватимуть і направлятимуть на регулярній основі", - цитує агентство заяву альянсу.

У ній наголошується, що НАТО почала займатися координацією регулярних постачань великих партій озброєння в Україну після того, як Нідерланди заявили про надання Києву засобів ППО, боєприпасів та іншої військової допомоги на суму EUR500 млн, більшу частину якої закуплено в США.

У серпні очікуються дві поставки. "Оснащення, яке буде надано, визначається пріоритетними потребами України на полі бою, після чого союзники із НАТО знаходять зброю і боєприпаси і відправляють їх", - пояснює АП, додавши, що системи ППО найбільш затребувані.

Агентство посилається на Кільський інститут, який підрахував, що станом на червень європейські країни надали Україні з лютого 2022 року військову допомогу на суму в EUR72 млрд ($83 млрд), тоді як США надали допомогу на $65 млрд.