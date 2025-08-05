Інтерфакс-Україна
Події
13:46 05.08.2025

Окупанти завдали ракетного удару по сільгосппідприємству під Сумами, 2 чоловіків загинули, 3 поранені – обладміністрація

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Окупанти завдали ракетного удару по сільгосппідприємству під Сумами, 2 чоловіків загинули, 3 поранені – обладміністрація

Двоє людей загинули, троє отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Піщанського старостинського округу Сумської міської територіальної громади близько 10:00 у вівторок, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Унаслідок ранкового ворожого удару по сільськогосподарському підприємству у Піщанському старостаті загинули двоє чоловіків – 54 та 55 років. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Троє людей отримали поранення: двоє чоловіків, 54 та 57 років, – у важкому стані; один чоловік, 61 рік, – у стані середньої тяжкості. Усі госпіталізовані, постраждалим надається медична допомога", - написав Григоров в Телеграм.

За його словами, ударом також пошкоджені приміщення підприємства. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

"Всі загиблі та постраждалі – працівники сільськогосподарського підприємства. Росія вкотре показала, що веде війну проти мирного населення, завдаючи прицільного удару по цивільній інфраструктурі", - відзначив Григоров.

Сумська міська територіальна громада включає місто Суми та 20 навколишніх сіл у чотирьох старостинських округах. Зокрема, до складу Піщанського старостинського округу входять села Піщане, Верхнє Піщане, Загірське, Трохименкове, Житейське, Кирияківщина.

Теги: #атака_рф #григоров #сумська_область

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