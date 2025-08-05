Інтерфакс-Україна
Події
13:19 05.08.2025

На Київщині троє місцевих жителів на замовлення РФ хотіли спалити помешкання ветерана ЗСУ

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На Київщині троє місцевих жителів на замовлення РФ хотіли спалити помешкання ветерана ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще шістьох російських агентів, які вчиняли підпали у різних регіонах України, інформує СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок українська спецслужба повідомляє, що основними цілями ворога були приватні оселі українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти Укрзалізниці.

"Для вчинення злочинів російські спецслужбісти вербували місцевих жителів, які шукали "легкі заробітки" на Телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за інформацією відомства, на Київщині затримано трьох місцевих жителів віком від 18 до 21 року, які на замовлення ФСБ готували підпал помешкання ветерана ЗСУ у Василькові.

"За інструкцією окупантів фігуранти виготовили коктейль Молотова, який мали закинути у вікно потерпілого, щоб спричинити загоряння. Правоохоронці завчасно викрили зловмисників і затримали їх на місці запланованого злочину", - зазначають в СБУ.

У Дніпропетровській області, згідно з повідомленням, викрито ще одного агента країни-агресора. Ним виявився завербований окупантами монтажник з філії Укрзалізниці у Кам’янському районі.

"За дорученням російських спецслужб фігурант спочатку палив залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій. Згодом отримав нове завдання - пустити "під укіс" вантажний ешелон Сил оборони. Але правоохоронці зірвали плани ворога і затримали агента", - уточнюють в СБУ.

Крім того, на Вінниччині "по гарячих слідах" викрито 18-річного жителя міста Гайсин, який підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру. Зловмисник використав легкозаймисту суміш, яку власноруч виготовив за інструкцією куратора з РФ.

Також, як повідомляє українська спецслужба, на Закарпатті затримано 52-річного безробітного з Ужгородського району, який за допомогою легкозаймистих сумішей намагався знищити дві релейні шафи сигнальних установок на залізничному сполучені прикордонного регіону.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Дніпропетровській, Закарпатській та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської та Вінницької обласних прокуратур, а також Обухівської та Ужгородської окружних прокуратур.

Теги: #київщина #сбу #затримання #поліція

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