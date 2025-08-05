Інтерфакс-Україна
Події
12:49 05.08.2025

Фонд Japan Foundation підтвердив готовність розвивати Японський центр в Україні - Міносвіти

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Фонд Japan Foundation підтвердив готовність розвивати Японський центр в Україні, повідомило Міністерство освіти і науки.

"Під час зустрічей представники України та Японії обговорили подальшу співпрацю в галузі освіти та культури. Фонд Japan Foundation підтвердив готовність розвивати Японський центр в Україні. З Міністерством освіти Японії домовилися посилити академічну мобільність українських студентів, школярів і науковців, а також реалізовувати спільні наукові дослідження", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам відрядження української делегації до Японії. 

Крім того, зазначається, що Японія підтримуватиме українські школи — інвестуватиме у відновлення навчальних закладів, забезпечення їх навчальними матеріалами, обладнанням і цифровими пристроями для дітей і вчителів.

У відомстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення росії Японія надає Україні безпрецедентну підтримку, зокрема в освітньому секторі.

"Співпраця в межах Програми екстреного відновлення між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) Office сприяє фінансуванню масштабних змін в освіті. МОН є учасником трьох фаз Грантової програми "Невідкладне покращення обладнання для надання освітніх послуг", - йдеться в повідомленні.

Теги: #японський_центр_в_україні #japan_foundation #міносвіти

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