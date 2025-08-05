Стартувала VII Літня школа першої допомоги УЧХ

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VII Літня школа першої допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) стартувала у Вишполі (Житомирська область).

"Попри виклики — ми розвиваємось. Ми шукали безпечні місця для навчання, адаптували теми, мотивували команди. З 24 лютого 2022 року (з початку повномасштабної агресії Росії проти України - ІФ-У) ми навчили понад 360 тис. людей, розробили програми для людей з інвалідністю, адаптували (програми допомоги - ІФ-У) для дітей від 3 років, для домашніх тварин. Маємо 400 інструкторів, 40 тренерів по Україні — і продовжуємо рух уперед", - розповіла керівниця департаменту першої допомоги Українського Червоного Хреста Надія Ямненко.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, у щорічній навчальній програмі для інструкторів і тренерів з усієї країни беруть участь близько 100 осіб.

Цьогоріч школа має міжнародний формат. У заході беруть участь представники Норвезького, Французького Червоного Хреста, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Тема школи — адаптація навчання першій допомозі до нових реалій — зокрема, до кліматичних викликів (повені, пожежі, екстремальна погода), які, поряд із війною, також становлять загрозу для життя людей.

Протягом п'яти днів відбудуться практичні сесії з транспортування, медичного сортування, тренінги у громадах Житомирщини (до 17 заходів щодня), навчання дітей від 3 років.

Програма навчань також передбачає залучення інструкторів та тренерів до стратегії розвитку напряму першої допомоги на всеукраїнському рівні на 5 років, роботу з інклюзією, адаптацією програм, мотиваційними інструментами.