Посол в Туреччині спростував інформацію про візит Ердогана до України найближчими днями

Посол України в Туреччині Наріман Джелял заперечив інформацію про нібито запланований найближчими днями візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України.

В коментарі "Суспільному" він повідомив, що за завданням президента українська сторона працює над організацією такого візиту, але наразі немає жодного підтвердження поїздки.

Як повідомлялося, раніше турецьке видання Turkiye Gazetesi повідомило, що Ердоган нібито "найближчими днями" мав прибути до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського і що візит матиме важливе дипломатичне значення, зокрема в контексті двосторонньої Угоди про вільну торгівлю та мирних ініціатив у межах російсько-української війни.

При цьому видання процитувало Джеляла, який сказав: "Президент Ердоган незабаром відвідає Київ, і одним з найважливіших питань на переговорах буде схвалення угоди про вільну торгівлю".