Війська РФ 11 раз обстріляли Донеччину, поранені 3 мирних жителів – ОВА

Російські окупанти за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранень зазнали троє цивільних осіб, повідомив у вівторок начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 4 серпня росіяни поранили 3 жителів Донеччини", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Добропіллі (Покровський р-н) поранено людину.

В Іллінівці поранено людину, також поранень зазнав мешканець Костянтинівці (Краматорський р-н). У Лимані пошкоджено будинок, п'ять будинків пошкоджено у Дробишевому. В Іллінівці пошкоджено будинок і гараж. У Костянтинівці пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватні будинки, адмінбудівлю і два газогони; в Іванопіллі пошкоджено 13 будинків, ще один — у Білокузьминівці.

У Сіверську (Бахмутський р-н) пошкоджено п'ять будинків.

З лінії фронту евакуйовано 1 001 людину, у тому числі 75 дітей.