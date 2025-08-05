Постпред США при НАТО вважає вторинні санкції "очевидним кроком" для досягнення припинення війни в Україні

Постпред США при НАТО Меттью Вітакер висловив думку, що вторинні санкції для покупців російської нафти є "очевидним кроком" для припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

"Безумовно, не може бути вирішення проблеми на полі бою, дипломатичне є єдиним. І президент Трамп створює умови для того, щоб Росія сіла за стіл переговорів", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg.

Вітакер зазначив, що, на його думку, вторинні санкції, "які торкнуться тих, хто через закупівлю російської нафти, платить за цю війну (Китай, Індія, Бразилія), є очевидним кроком для того, щоб її припинити".