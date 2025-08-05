Мінкультури в Японії порушило питання створення Технічного фонду підтримки регіональних медіа України

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна під час візиту в Японію порушила питання створення Технічного фонду підтримки регіональних медіа України.

"Основними темами переговорів стали підтримка з боку Японії у сфері захисту культурної спадщини України, подолання наслідків російської агресії в медіасекторі, а також активізація співпраці в межах новоствореного Альянсу культурної стійкості", - йдеться в повідомленні Мінкультури по результатам зустрічей Бережної з міністром закордонних справ Японії Такеші Івая та віце-президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Кацурою Міядзакі у Токіо (Японія).

Зазначається, що Українська сторона також порушила питання створення Технічного фонду підтримки регіональних медіа України, особливо важливого на фоні припинення американського фінансування (USAID).

"Така підтримка є критичною для виживання місцевих медіа на прифронтових і деокупованих територіях, що зазнають безперервних атак та втрат", - додали у відомстві.

Повідомляється, що під час зустрічі з віце-президентом JICA Міядзакі було відзначено вагомий внесок японської сторони у підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), зокрема, завдяки другій фазі проєкту, що триває до 2026 року, НСТУ отримала нове технічне обладнання.