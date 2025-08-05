Сили оборони за ніч знищили 29 ворожих БПЛА

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У ніч на 5 серпня (Із 19.00 4 серпня) російські окупанти атакували територію України 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БлА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.