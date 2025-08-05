Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 151 бойове зіткнення.

Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 72 авіаційних ударів, застосував пʼять ракет та скинув 129 керованих

авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб