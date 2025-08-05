Інтерфакс-Україна
Події
08:25 05.08.2025

Більшість виборців Трампа вважають Росію загрозою та схвалюють санкції проти неї - опитування

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Більшість виборців Трампа вважають Росію загрозою та схвалюють санкції проти неї - опитування

Переважна більшість виборців Трампа вважають РФ загрозою для безпеки Сполучених Штатів і підтримують застосування санкцій проти експорту російської нафти у відповідь на відмову Путіна від мирних переговорів з Україною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 24 по 28 липня компанією TargetPoint на замовлення The Vandenberg Coalition.

Згідно з опитуванням, 87% респондентів, які є виборцями Трампа, класифікували Росію як загрозу для безпеки США. Цей показник залишився незмінним порівняно з червневим опитуванням.

Крім того, 76% виборців Трампа підтримують санкції проти експорту російської нафти — ключового ресурсу для фінансування воєнних зусиль РФ — через відмову Кремля вести добросовісні мирні переговори з Україною та США. Цей рівень підтримки також залишається стабільним упродовж останніх двох місяців.

74% опитаних вважають, що існує принаймні певна ймовірність подальших російських вторгнень у разі успіху окупації України. Водночас лише 18% респондентів виступили проти будь-якої підтримки України з боку США.

"Зростає і особиста відповідальність Путіна за ескалацію: 57% опитаних покладають на нього провину за відсутність прогресу в мирному врегулюванні війни в Україні — це на чотири відсотки більше, ніж минулого місяця", - зазначено в опитуванні.

Опитування також показало занепокоєння співпрацею Росії з іншими авторитарними режимами. Зокрема, 88% респондентів висловили хоча б помірне занепокоєння через співпрацю РФ з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю в контексті війни проти України, при цьому 65% повідомили про "велику або надзвичайну стурбованість".

Учасники дослідження висловили чітку підтримку зовнішньополітичної доктрини "Мир через силу", яка, за їхніми словами, робить як США, так і світ безпечнішими. Як зазначено в опитуванні, "виборці Трампа розуміють важливість зупинення Росії тут і зараз".

 

Теги: #сша #опрос #рф

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