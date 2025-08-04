Інтерфакс-Україна
Події
21:22 04.08.2025

ГУР отримало докази масового викрадення українських дітей з окупованих територій — Зарівна

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України у межах масштабної кібероперації отримало нові докази масового викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Як повідомила Операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, розвідники отримали доступ до серверів так званого "уряду Криму", де зберігалися тисячі файлів, що розкривають деталі примусового переміщення дітей.

"Серед них — списки вивезених дітей, характеристики на тих, хто залишився без опіки, незаконні "рішення" про призначення нових опікунів із числа громадян РФ, адреси місць проживання та розселення викрадених українських дітей", — зазначила Зарівна.

За її словами, ця інформація вже передана до правоохоронних органів. Вона стане важливим доказом у кримінальних провадженнях, допоможе знайти і повернути дітей додому та притягнути винних до відповідальності.

"Кожен такий доказ — це ще один крок до правди, справедливості й повернення наших дітей. Ми продовжимо робити все можливе, щоб ніхто з них не залишився в руках окупантів", — підкреслила Зарівна.

 

Теги: #діти #гур

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