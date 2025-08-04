У ЦПД спростували інформацію про нібито скасування Польщею безвізу з Україною

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (ЦПД) спростував розповсюджувану в мережі інформацію про нібито намір Польщі припинити безвізовий режим з Україною.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Йдеться про особисту думку, одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень", - йдеться у повідомленні ЦПД на сторінці у Facebook.

Як зазначили у Центрі, безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони.

Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні Європейського Союзу.