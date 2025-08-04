Інтерфакс-Україна
Події
20:17 04.08.2025

У ЦПД спростували інформацію про нібито скасування Польщею безвізу з Україною

1 хв читати
У ЦПД спростували інформацію про нібито скасування Польщею безвізу з Україною

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (ЦПД) спростував розповсюджувану в мережі інформацію про нібито намір Польщі припинити безвізовий режим з Україною.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Йдеться про особисту думку, одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень", - йдеться у повідомленні ЦПД на сторінці у Facebook.

Як зазначили у Центрі, безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони.

Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні Європейського Союзу.

 

Теги: #польща #безвіз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:03 03.08.2025
Українців і поляків обʼєднує почуття гідності і любові до свободи: посол Боднар на церемонії до річниці Варшавського повстання

Українців і поляків обʼєднує почуття гідності і любові до свободи: посол Боднар на церемонії до річниці Варшавського повстання

23:32 01.08.2025
Сибіга та Сікорський провели переговори у Польщі

Сибіга та Сікорський провели переговори у Польщі

20:20 01.08.2025
Польща працює над 48 та 49 пакетами допомоги Україні - Сікорський

Польща працює над 48 та 49 пакетами допомоги Україні - Сікорський

14:40 01.08.2025
Польща створює на східному кордоні інженерні парки із засобами протидії мобільності

Польща створює на східному кордоні інженерні парки із засобами протидії мобільності

12:29 01.08.2025
Сибіга у пʼятницю відвідає Польщу, проведе переговори із Сікорським

Сибіга у пʼятницю відвідає Польщу, проведе переговори із Сікорським

00:03 01.08.2025
PGZ хоче розширити співпрацю з Україною, зокрема говорять про виробництво стволів для САУ Krab

PGZ хоче розширити співпрацю з Україною, зокрема говорять про виробництво стволів для САУ Krab

14:19 31.07.2025
Польща націлена на співпрацю з українським оборонним сектором - голова Ради з питань співпраці з Україною Коваль та віцепрезидент PGZ Грабовський

Польща націлена на співпрацю з українським оборонним сектором - голова Ради з питань співпраці з Україною Коваль та віцепрезидент PGZ Грабовський

09:31 30.07.2025
Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

19:33 29.07.2025
Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

19:26 29.07.2025
Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

ОСТАННЄ

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

Прем'єр Нідерландів провів розмову із Зеленським щодо оголошеного пакету допомоги Україні

Україна за допомогою партнерів наростила співвідношення з РФ в боєприпасах з 1:10 до 1:2 за два роки – президент Чехії

Генсек НАТО вітає оголошення Нідерландів щодо посилення ППО України та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

На підконтрольну уряду територію України повернули 13-річну дівчину

Президент Чехії: З боку Заходу несправедливо тиснути на Україну звільнити всі окуповані території, ми не визнаємо їх російськими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА