Прем'єр Нідерландів провів розмову із Зеленським щодо оголошеного пакету допомоги Україні

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який висловив подяку за фінансування пакету американських озброєнь (включно з комплектувальними до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро.

"Щойно розмовляв телефоном з президентом Володимиром Зеленським, який дуже вдячний Нідерландам за оголошений сьогодні пакет військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Нідерланди є першою країною, яка виконала угоди, укладені між НАТО та США щодо закупівлі, серед іншого, американської зброї протиповітряної оборони для України", - написав прем’єр у соцмережі Х.

Він наголосив, що обіцяна зброя вкрай необхідна, адже Україна все ще щодня бореться з російською агресією, що триває.

"Роблячи це, Україна також бореться за свободу та безпеку Європи", - зазначив Схоф.

У свою чергу, Зеленський подякував Нідерландам за наданий пакет, і зауважив, що це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

"Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для "петріотів". Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!", - написав Зеленський у телеграм-каналі

Він подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні оборони України.

"Вдячний Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення, і чекаємо з візитом в Україні!", - резюмував президент.