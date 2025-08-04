Інтерфакс-Україна
Події
20:01 04.08.2025

Прем'єр Нідерландів провів розмову із Зеленським щодо оголошеного пакету допомоги Україні

2 хв читати
Прем'єр Нідерландів провів розмову із Зеленським щодо оголошеного пакету допомоги Україні

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який висловив подяку за фінансування пакету американських озброєнь (включно з комплектувальними до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро.

"Щойно розмовляв телефоном з президентом Володимиром Зеленським, який дуже вдячний Нідерландам за оголошений сьогодні пакет військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Нідерланди є першою країною, яка виконала угоди, укладені між НАТО та США щодо закупівлі, серед іншого, американської зброї протиповітряної оборони для України", - написав прем’єр у соцмережі Х.

Він наголосив, що обіцяна зброя вкрай необхідна, адже Україна все ще щодня бореться з російською агресією, що триває.

"Роблячи це, Україна також бореться за свободу та безпеку Європи", - зазначив Схоф.

У свою чергу, Зеленський подякував Нідерландам за наданий пакет, і зауважив, що це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

"Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для "петріотів". Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!", - написав Зеленський у телеграм-каналі

Він подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні оборони України.

"Вдячний Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення, і чекаємо з візитом в Україні!", - резюмував президент.

 

Теги: #розмова #нідерланди #премєр #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:56 04.08.2025
Генсек НАТО вітає оголошення Нідерландів щодо посилення ППО України та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

Генсек НАТО вітає оголошення Нідерландів щодо посилення ППО України та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

19:39 04.08.2025
Президент Чехії: З боку Заходу несправедливо тиснути на Україну звільнити всі окуповані території, ми не визнаємо їх російськими

Президент Чехії: З боку Заходу несправедливо тиснути на Україну звільнити всі окуповані території, ми не визнаємо їх російськими

19:14 04.08.2025
Нідерланди виділять EUR500 млн на протиповітряну оборону України – міністр оборони

Нідерланди виділять EUR500 млн на протиповітряну оборону України – міністр оборони

17:38 04.08.2025
Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців

Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців

20:13 01.08.2025
Україна чекає на візит місії МВФ наприкінці серпня – розмова Свириденко з Георгієвою

Україна чекає на візит місії МВФ наприкінці серпня – розмова Свириденко з Георгієвою

16:06 01.08.2025
Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами

Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами

11:55 01.08.2025
Єрмак обговорив з радниками країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки

Єрмак обговорив з радниками країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки

18:26 31.07.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Італії можливість додаткового постачання Україні систем ППО

Шмигаль обговорив з міністром оборони Італії можливість додаткового постачання Україні систем ППО

10:08 31.07.2025
У разі відсутності прем’єра його повноваження буде здійснювати перший віцепрем’єр

У разі відсутності прем’єра його повноваження буде здійснювати перший віцепрем’єр

16:43 30.07.2025
Девіс та Стефанішина обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства

Девіс та Стефанішина обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

ОСТАННЄ

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

У ЦПД спростували інформацію про нібито скасування Польщею безвізу з Україною

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

Україна за допомогою партнерів наростила співвідношення з РФ в боєприпасах з 1:10 до 1:2 за два роки – президент Чехії

На підконтрольну уряду територію України повернули 13-річну дівчину

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

ВАКС відправив під варту власника підприємства – виробника БПЛА Марченка з можливістю застави 15 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА