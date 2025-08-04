Інтерфакс-Україна
Події
19:59 04.08.2025

Україна за допомогою партнерів наростила співвідношення з РФ в боєприпасах з 1:10 до 1:2 за два роки – президент Чехії

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Україна за допомогою партнерів наростила співвідношення з РФ в боєприпасах з 1:10 до 1:2 за два роки – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел відзначає суттєве поліпшення ситуації з поставками артилерійській боєприпасів України в останні два роки завдяки т.зв. "чеській ініціативі".

"Ініціатива з самого початку була мотивована забезпечити достатній потік боєприпасів, яких так потребували українські захисники. Два роки тому вони були в настільки невигідному становищі, що співвідношення їхніх обстрілів було один до десяти порівняно з російськими. Зараз це приблизно один до двох. Це означає, що за стабільного потоку боєприпасів українські планувальники тепер можуть дозволити собі розкіш планування, тому що вони знають, що отримають у найближчі місяці", - сказав Павел в інтерв'ю BBC, опублікованому в понеділок.

За його словами, минулого 2024 року вдалося поставити Україні близько 1,5 млн боєприпасів великого калібру, а поточного 2025 року буде поставлено 1,8 млн, з яких близько 800 тис - калібру 155мм.

"Це забезпечує Україні впевненість у отриманні в середньому 80 тис набоїв щомісяця, що є значною кількістю для успішної оборони", - констатував президент Чехії.

Щодо прозорості поставок, Павел відзначив співпрацю з низкою союзників по НАТО та третіх країн, яким дозволяють "бути частиною процесу" та направляти своїх аудиторів до Міністерства оборони Чехії. "Звичайно, в такому складному процесі завжди будуть певні проблеми з поставками, термінами, вартістю, але я б рішуче відкинув будь-яку відсутність прозорості чи навіть зловживання, оскільки є достатньо нагляду, щоб мати повний контроль", - сказав він.

На питання, чи може він гарантувати, що військова підтримка України з боку Чехії залишиться незмінною незалежно від результатів запланованих виборів, президент відповів, що "не може цього зробити, бо, очевидно, не знає результатів виборів".

"У нас будуть парламентські вибори, які, ймовірно, призведуть до зміни уряду. І я не знаю, якими будуть пріоритети нового уряду, але всі мої зусилля зараз зосереджені на підтримці спільного підходу до безпеки та оборони, включаючи наш підхід до України, бо я вважаю, що наша підтримка України є життєво важливим компонентом нашої власної безпеки", - наголосив Павел.

Як повідомлялося, Чеська Республіка виступила з ініціативою закупити великі обсяги боєприпасів для України з короткими термінами поставки на світовому ринку. До чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн долучилися, зокрема, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Латвія, Литва, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Франція, Польща.

У травні поточного року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати в 2025 році три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в рамках реалізації "чеської ініціативи".

Джерело:

Теги: #чехія #військова_допомога

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