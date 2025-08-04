Правоохоронець з Хмельницького замість повернення боргу запропонував позичальнику оформити групу інвалідності - ДБР

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння СБУ затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Хмельницького, який обіцяв підприємцю "організувати" групу інвалідності за доплату до існуючого боргу.

В телеграм-каналі в понеділок ДБР повідомляє, що правоохоронець розслідував провадження, у якому підприємець був потерпілим.

"В ході спілкування між чоловіками виникли товариські взаємини, то ж посадовець вирішив позичити у нього $6 тис.", - йдеться в повідомленні.

Проте, як наголошують в ДБР, коли мова зайшла про повернення коштів, боржник запропонував підприємцю замість грошей владнати питання з його мобілізацією, щоправда із доплатою.

"Загалом, як зазначив правоохоронець, оформлення ІІІ групи інвалідності довічно нині вартує близько $14 тис. 4 серпня 2025 року правоохоронця було затримано "на гарячому" під час передачі частини оплати у сумі $4 тис.", - інформують у відомстві.