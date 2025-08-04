Інтерфакс-Україна
Події
17:55 04.08.2025

Зеленський проведе у вівторок Ставку за результатами візиту на Харківщину

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Зеленський проведе у вівторок Ставку за результатами візиту на Харківщину

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, проведе засідання Ставки Верховного головнокомандувача за результатами сьогоднішнього спілкування з воїнами на Харківщині.

"Завтра збираю Ставку. Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових", - сказав Зеленський у зверненні у понеділок.

Президент наголосив на важливості роботи прямого фінансування для бригад, передусім фінансування на дрони.

"Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно – за своїми потребами, за своїм вибором – купувати також пікапи, інші необхідні засоби", - додав він.

Теги: #харківщина #зеленський #засідання

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