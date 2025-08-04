Зеленський проведе у вівторок Ставку за результатами візиту на Харківщину

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, проведе засідання Ставки Верховного головнокомандувача за результатами сьогоднішнього спілкування з воїнами на Харківщині.

"Завтра збираю Ставку. Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових", - сказав Зеленський у зверненні у понеділок.

Президент наголосив на важливості роботи прямого фінансування для бригад, передусім фінансування на дрони.

"Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно – за своїми потребами, за своїм вибором – купувати також пікапи, інші необхідні засоби", - додав він.