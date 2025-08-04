Інтерфакс-Україна
Події
17:49 04.08.2025

Заяви Пєскова щодо можливої зустрічі лідерів виглядають як чергове затягування часу - Єрмак

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Заяви Пєскова щодо можливої зустрічі лідерів виглядають як чергове затягування часу - Єрмак
Фото: сайт Президента України

Заяви прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова щодо можливої зустрічі лідерів виглядає як чергове затягування часу, оскільки немає ніякої конкретики, вважає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Заява Пєскова про "можливу" зустріч виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Позиція України чітка: ми готові до зустрічі лідерів. Наші партнери, всі хто справді цінують мир, підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він додав, що "якщо питання лише у підготовці - то це точно не до нас: ми готові хоч зараз".

"А от безкінечне "не виключаємо" без конкретної дати - неприйнятно", - наголосив керівник ОП.

Раніше Пєсков заявив, що нібито РФ готова до зустрічі лідерів, але після підготовчої роботи на експертному рівні.

1 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів у будь-який час.

"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - написав Зеленський у телеграм у п'ятницю.

Теги: #пєсков #лідери #єрмак #зустріч

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