Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців

Президент України Володимир Зеленський у Харківській області зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.

"Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також президент обговорив із воїнами позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки.

"Всі проговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати", - наголосив Зеленський.

Окрім того, він відзначив захисників державними нагородами.