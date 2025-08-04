Інтерфакс-Україна
Події
17:38 04.08.2025

Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців

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Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців

Президент України Володимир Зеленський у Харківській області зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.

"Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також президент обговорив із воїнами позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки.

"Всі проговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати", - наголосив Зеленський.

Окрім того, він відзначив захисників державними нагородами.

Теги: #розмова #харківська_область #зеленський

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