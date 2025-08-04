Інтерфакс-Україна
Події
17:05 04.08.2025

Історичну синагогу "Нахлас Еліезер" в Одесі пошкоджено під час нічної атаки РФ

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Історичну синагогу "Нахлас Еліезер" в Одесі пошкоджено під час нічної атаки РФ
Фото: https://t.me/UJCUkraine/

Під час нічної атаки російськими шахедами в Одесі було пошкоджено історичну синагогу "Нахлас Еліезер" на Пересипі, повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.

"Ця свята будівля, зведена наприкінці XIX століття, слугувала місцем молитви, надії та духовної сили для одеської єврейської громади. Сьогодні ми знову стали свідками того, як війна торкається не лише людей, але й святих місць, нашої історичної памʼяті. Я зв’язався з головним рабином Одеси, Авраамом Вольфом, і він підтвердив, що синагога дійсно зазнала пошкоджень внаслідок удару", - написав Асман у Facebook.

Він навів слова головного рабина Одеси, який повідомив, що "ми тут і залишаємося тут — і будемо продовжувати нашу роботу, незважаючи ні на що".

"Молюсь, щоб Всевишній охороняв усіх жителів Одеси та всієї України!", - додав Асман.

Обʼєднана єврейська община України повідомила, що будівля спалахнула після нальоту безпілотників, що посилило її і без того занедбаний стан.

."Ця синагога, зведена наприкінці XIX століття, слугувала єврейській громаді до закриття в 1920-х роках за радянської влади. У 1992 році обвалилася молитовна зала з 25-метровими стелями, залишивши лише пекарню та господарські приміщення. Нині рештки Арон а-Кодеш та релігійних предметів перебувають серед зарослої руїни", - йдеться в повідомленні.

Теги: #пошкодження #атака_рф #одеса

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