Інтерфакс-Україна
Події
16:46 04.08.2025

Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення міцного миру - МЗС

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Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення міцного миру - МЗС

Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення справедливого та міцного миру в Україні, повідомив міністр закордонних справ Івая Такеші за результатами зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.

Як повідомляється на сайті МЗС Японії, у понеділок Івая Такеші провів переговори із Сибігою, який перебуває з візитом до Японії для участі у виставці Expo 2025 в Осаці, Кансай.

Сибіга висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Японії та торкнувся глибокого зв'язку між двома країнами. Потім він висловив свою готовність до подальшого зміцнення співпраці з Японією, оскільки ситуація навколо України впливає на ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Сторони провели відвертий обмін думками щодо ситуації в Україні та останнього стану міжнародних зусиль. Обидва міністри погодилися з необхідністю продовження тісної співпраці", - йдеться в повідомленні.

Теги: #івая_такеші #японія #сибіга #підтримка_україни

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