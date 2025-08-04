Інтерфакс-Україна
Події
15:34 04.08.2025

Сили оборони знищили ЗРК С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони знищили ЗРК С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України в суботу, 2 серпня, завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ. Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях.

"Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації. Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру", - наголосили в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #знищення #зрк_с300 #рф

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