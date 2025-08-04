СБУ затримала наркозалежну, яка на замовлення РФ готувала теракт у центрі Дніпра

Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/

Контррозвідка Служби безпеки України затримала громадянку, яка на замовлення РФ готувала вибух біля адміністративної будівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста Дніпро, повідомляється на сайті спецслужби в понеділок.

"Замовлення рф виконувала 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала легких заробітків у Телеграмі. Після вербування жінки російські спецслужбісти відрядили її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП). Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де рашисти планували підрив", - йдеться в повідомлені.

Зловмисниця знайшла біля місця запланованого теракту локацію для тайника, заховала там СВП і передала куратору його координати. Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати звідти вибухівку, закласти її біля держустанови та активувати.

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження – вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста… Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - розповіли у спецслужбі.

Зараз зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.