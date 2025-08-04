Інтерфакс-Україна
Події
15:21 04.08.2025

Президент Литви прийняв відставку уряду, кабмін тимчасово очолить міністр фінансів Шаджюс

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Президент Литви прийняв відставку уряду, кабмін тимчасово очолить міністр фінансів Шаджюс

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок ухвалив відставку уряду Гінтаутаса Палуцкаса та доручив тимчасово виконувати обов'язки тому самому кабінету міністрів на чолі з міністром фінансів Рімантасом Шаджюсом, повідомляється в матеріалі на сайті агентства BNS.

"Президент підписав декрет про відставку уряду і призначення тимчасового уряду", - повідомив BNS радник президента Томас Бержинскас.

Як повідомлялося раніше, Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи розпочали два досудових розслідування щодо його бізнесу, а також у зв'язку із посиленням критики на його адресу. Конституція Литви передбачає, що відставка прем'єра має супроводжуватися відставкою всього кабінету міністрів.

Протягом не більше ніж 15 днів глава держави має представити на розгляд Сейму кандидатуру нового прем'єр-міністра. Новий прем'єр також буде делегований соціал-демократами, у яких найбільша фракція в парламенті. Рішення щодо кандидатури прем'єра ухвалять на засіданні президії партії 6 серпня.

Палуцкас оголосив про відставку з посад прем'єр-міністра і голови Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) 31 липня, коли співробітники правоохоронних органів прийшли з обшуком у квартиру брата прем'єра.

Тимчасово керівництво ЛСДП перейшло до мера Йонавського району Міндаугаса Сінкявічюса - одного з кандидатів на посаду прем'єр-міністра, яких обговорювало правління партії.

Керівництво ЛСДП також обговорювало три інші кандидатури: міністра соціального захисту і праці Інги Ругіньєне, першого віце-голови Сейму Юозаса Олекаса і мера Вільнюського району Роберта Духневича. Крім того, партійним відділенням було запропоновано представити свою позицію щодо кандидатури прем'єра.

Палуцкас обіймав прем'єрську посаду з грудня минулого року, коли було приведено до присяги уряд, сформований після жовтневих виборів Сейму.

Теги: #литва #відставка #уряд

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