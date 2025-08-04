Інтерфакс-Україна
Події
14:54 04.08.2025

В результаті пожежі в Кривому Розі загинули три людини – ДСНС

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В результаті пожежі в Кривому Розі загинули три людини – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

В Кривому Розі сталася пожежа в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі міста, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається у повідомленні в телеграм-каналі, в результаті пожежі загинули 3 людини.

"Наразі триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв.м", - повідомляє ДСНС.

На місці працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Теги: #дніпропетровщина #пожежа #дснс

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