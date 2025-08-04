Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок, 5 серпня, очікується, сухою, без опадів, лише в Карпатах невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-34°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°. В Карпатах вночі та вранці місцями туман; температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У Києві у вівторок вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура 5 серпня була зафіксована на позначці 38,1° в 2010р., найнижча вночі – на позначці 7,6° вище нуля в 1907р.

У середу, 6 серпня, у західних, Вінницькій, вдень і в більшості північних та центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

У Києві в середу вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.