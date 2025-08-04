Зеленський: Світ має достатньо сили, щоб захистити людей, кожен день зволікань призводить до втрат

Міжнародна спільнота має достатньо можливостей щоб захистити Україну і припинити вбивства цивільних, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Вбивства людей. Вбивства дітей. Навмисні удари FPV по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак, – усе це типово для кожного міста чи громади, до яких дістають російські дрони. Російська армія просто вбиває все живе", - вказав президент, коментуючи нічні удари по українським містам.

Він наголосив, що "світ має достатньо сили, щоб зупинити це й захистити людей".

"Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями, на банківський сектор Москви. Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей", - підкреслив Зеленський.