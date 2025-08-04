Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 405 обстрілів по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 405 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили авіаційний удар по Білогірʼю, а 296 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку.

Також 4 обстріли з РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку, а 104 артилерійських удари завдано по території Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.

Крім того, надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, мереж комунікацій, приватних будинків та автівок.