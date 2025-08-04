Канада обурилась кадрами виснажених заручників ХАМАС та продовжуватиме наполягати на безумовному звільненні кожного

Канада продовжуватиме наполягати на безумовному звільненні кожного ізраїльського заручника ХАМАС, заявила міністерка закордонних справ країни Аніта Ананд.

"Канада продовжуватиме наполягати на безумовному звільненні кожного заручника, безперешкодній доставці гуманітарної допомоги, сталому припиненні вогню та на тому, щоб ХАМАС не брав участі в майбутньому управлінні Палестиною", - написала вона в соцмережі Х.

Глава МЗС наголосила, що моторошні образи ізраїльських заручників, яких утримує в полоні ХАМАС, є яскравим нагадуванням про жахи, які вони переживають понад 660 днів.

"Негайне звільнення всіх заручників з Гази є вкрай необхідним. Наші найглибші думки з Ев'ятаром Давидом, Ромом Браславським та всіма, хто досі перебуває в заручниках, а також з їхніми родинами та близькими", - пише Ананд.

Джерело: https://x.com/AnitaAnandMP/status/1952085555875110979