Трамп назвав дату візиту Віткоффа до Москви

Спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, вже цього тижня здійснить візит до Москви, заявив президент США Дональд Трамп.

"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер (6 та 7 серпня – ІФ-У) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде", - заявив Трамп журналістам.

Він зауважив, що наразі Віткофф зосереджений на проблемах Сектору Газа, однак він можливо поїде до Росії.

Журналісти запитали у Трампа, що станеться у п'ятницю, 8 серпня, якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.

"Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде", - заявив Трамп.

Як повідомлялося, 14 липня Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ у разі, якщо Кремль продовжить зволікати з укладенням угоди про припинення вогню з Україною.

28 липня Трамп оголошував про новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною, який не перевищуватиме 10-12 днів замість раніше запланованих 50 днів.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Is3dZ0s6epE