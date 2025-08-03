Українців і поляків обʼєднує почуття гідності і любові до свободи: посол Боднар на церемонії до річниці Варшавського повстання

Фото: https://www.facebook.com/

Посол України в Польщі Василь Боднар взяв участь в одній з урочистих церемоній, присвячених 81-й річниці Варшавського повстання, повідомляє пресслужба посольства України в Польщі.

"Вшанування памʼяті національних героїв є одним із засад державності народу, який себе поважає і дбає про своє майбутнє. Українців і поляків обʼєднує почуття гідності і любові до свободи. За свободу від московської неволі сьогодні воює Україна, боронячи всю Європу", - ідеться в повідомленні в Facebook.