Інтерфакс-Україна
Події
21:03 03.08.2025

Українців і поляків обʼєднує почуття гідності і любові до свободи: посол Боднар на церемонії до річниці Варшавського повстання

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Українців і поляків обʼєднує почуття гідності і любові до свободи: посол Боднар на церемонії до річниці Варшавського повстання
Фото: https://www.facebook.com/

Посол України в Польщі Василь Боднар взяв участь в одній з урочистих церемоній, присвячених 81-й річниці Варшавського повстання, повідомляє пресслужба посольства України в Польщі.

"Вшанування памʼяті національних героїв є одним із засад державності народу, який себе поважає і дбає про своє майбутнє. Українців і поляків обʼєднує почуття гідності і любові до свободи. За свободу від московської неволі сьогодні воює Україна, боронячи всю Європу", - ідеться в повідомленні в Facebook.

 

Теги: #польща #урочистості #посол

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