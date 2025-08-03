Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України", - написав президент у Телеграмі.

Анатолій Кривоножко з 30 серпня 2024-го тимчасово виконуючий обов'язки Командувача Повітряних Сил ЗС України.

Кривоножко з 2006 по 2008 рік командував 114-ою бригадою тактичної авіації, яка мала на озброєнні літаки МіГ-29. З 2015-го командувач повітряного командування "Центр", оперативного з'єднання ПС в центральній частині України.