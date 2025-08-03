Інтерфакс-Україна
Події
14:16 03.08.2025

Масштабну лісову пожежу ліквідовано на Донеччині - ДСНС

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Масштабну лісову пожежу ліквідовано на Донеччині - ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Ліквідовано масштабну лісову пожежу, що виникла внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського району, повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

" Масштабну лісову пожежу ліквідували рятувальники на Донеччині. 29 липня внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського району виникла масштабна лісова пожежа… Загальна площа, пройдена вогнем, склала близько 1 400 га лісу", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

За інформацією, утворилися вісім окремих осередків займання, які становили серйозну загрозу для навколишнього середовища та прилеглих населених пунктів. Завдяки скоординованим діям й відважності рятувальників усі осередки вдалося локалізувати та ліквідувати.

Рятувальники продовжують чергування у пожежонебезпечних зонах, аби не допустити повторного займання.

Теги: #донеччина #пожежа #дснс

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