Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Краматорську зросла до 4 людей – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську (Донецька обл.) 31 липня зросла до чотирьох осіб, ще 13 людей зазнали поранень, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Краматорськ: 31 липня ворожа армія завдала цинічного удару по середмістю. Внаслідок атаки загинуло щонайменше чотири особи, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів, ще 13 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих.