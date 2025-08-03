Інтерфакс-Україна
Події
12:33 03.08.2025

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Краматорську зросла до 4 людей – ДСНС

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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Краматорську зросла до 4 людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську (Донецька обл.) 31 липня зросла до чотирьох осіб, ще 13 людей зазнали поранень, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Краматорськ: 31 липня ворожа армія завдала цинічного удару по середмістю. Внаслідок атаки загинуло щонайменше чотири особи, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів, ще 13 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих.

Теги: #атака_рф #донецька_область #дснс

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