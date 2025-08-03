УЧХ надав першу допомогу 6 постраждалим від влучення ворожої ракети у Миколаєві

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надав першу допомогу шістьом постраждалим через влучення російської ракети у Миколаєві.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області працював на місці чергової атаки на Миколаїв спільно з іншими рятувальними службами. Волонтери надали першу допомогу шістьом постраждалим", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Український Червоний Хрест також встановив пункт допомоги, де люди могли випити чаю та води, зарядити гаджети та отримати необхідну підтримку.

За даними ДСНС України станом на ранок 3 серпня внаслідок російської атаки травм зазнали семеро цивільних: трьох госпіталізували до лікарні, чотирьом надали медичну допомогу на місці.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, шість автомобілів, крамниця та відділення поштового зв’язку. Виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці ДСНС.

Як повідомлялось, 2 серпня, близько 22:00, російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва.