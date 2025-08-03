Генштаб зафіксував впродовж доби 138 бойових зіткнень

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Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 138 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував сім ракет та скинув 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5642 обстріли, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4482 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Новоандріївка, Григорівка, Річне, Веселянка Запорізької області; Херсон та Львове Херсонської області", - повідомляє Генштаб.