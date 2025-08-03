Інтерфакс-Україна
Події
09:59 03.08.2025

Сенат США відклав ухвалення санкцій проти Росії, залишивши рішення Трампу - ЗМІ

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Сенат США відклав ухвалення санкцій проти Росії, залишивши рішення Трампу - ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/

Сенат США, переважно зусиллями республіканців, відклав розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії перед літньою перервою, фактично залишивши президенту Дональду Трампу повну свободу дій у питанні економічного тиску на Москву.

"Попри спроби українських союзників у Сенаті домогтися голосування до літньої перерви, законопроєкт, який передбачав вторинні тарифи у розмірі 500% на імпортерів російської нафти, так і не був ухвалений. Замість цього адміністрація Трампа оголосила про введення 25-відсоткових тарифів на Індію — одного з ключових покупців російських енергоносіїв", - йдеться в повідомленні The Hill.

У той же час демократи та окремі республіканці висловили сумніви щодо рішучості Трампа протистояти Путіну. "Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях… Але він явно розчарований у Путіні", — зазначив сенатор Майк Раундс

Водночас низка сенаторів-республіканців вважають, що Сенат мав би проголосувати за законопроєкт ще до канікул. Сенатори Піт Рікеттс, Стів Дейнс, Джон Кертіс та Роджер Вікер висловилися за необхідність зберегти цей інструмент тиску у розпорядженні адміністрації, щоб бути готовими до подальших дій восени.

Теги: #законопроєкт #санкції #сша

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