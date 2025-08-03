Інтерфакс-Україна
Події
07:57 03.08.2025

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей, пошкоджено понад 30 будинків

1 хв читати
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей, пошкоджено понад 30 будинків

У ніч на неділю російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого було зруйновано три приватні будинки та пошкоджено ще понад 30 об’єктів цивільної інфраструктури, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уночі, 2 серпня, о 22:01 завдано ракетний удар по обласному центру. Унаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень", — зазначив Кім у суботу вранці.

За його словами, постраждали семеро людей. Чотирьом з них медичну допомогу надали на місці. "Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно", — повідомив голова ОВА.

Крім того, за даними адміністрації, 2 та 3 серпня ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району. Постраждалих немає.

 

Теги: #миколаївська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 03.08.2025
Протягом доби на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, ще 11 – поранені

Протягом доби на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, ще 11 – поранені

07:44 03.08.2025
Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

07:12 03.08.2025
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є загиблий і поранені

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є загиблий і поранені

22:39 02.08.2025
У Миколаєві повідомляють про вибух та відключення світла в області — влада

У Миколаєві повідомляють про вибух та відключення світла в області — влада

19:51 02.08.2025
Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та FPV-дронів, пошкоджено промисловий об’єкт і житлові будинки

Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та FPV-дронів, пошкоджено промисловий об’єкт і житлові будинки

11:45 02.08.2025
Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

08:59 02.08.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу

08:58 02.08.2025
Через російські обстріли дев'ять постраждалих та один загиблий на Херсонщині

Через російські обстріли дев'ять постраждалих та один загиблий на Херсонщині

08:50 02.08.2025
Через ворожий обстріл Херсона загинула місцева мешканка, ще двоє людей постраждали

Через ворожий обстріл Херсона загинула місцева мешканка, ще двоє людей постраждали

08:32 02.08.2025
Ворог за добу понад 70 разів обстріляв Сумщину, є поранена

Ворог за добу понад 70 разів обстріляв Сумщину, є поранена

ВАЖЛИВЕ

Протягом доби на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, ще 11 – поранені

Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є загиблий і поранені

Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

ОСТАННЄ

Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

Спецпосланець Трампа Віткофф відвідає Москву — посол США при НАТО очікує дипломатичного прориву

3 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Віткофф повідомив родинам заручників в Ізраїлі про спільний з Нетаньяху план припинення війни в Газі - ЗМІ

Один із мікрорайонів Чугуєва зазнав ударів, пошкоджено житло, постраждали троє жінок – мер

ДСНС ліквідувала пожежу площею 1500 кв. м після ракетного удару по Миколаєву

Дев’ятьох українців затримали на кордоні з Молдовою за спробу нелегального перетину через Придністров’я

З 4 серпня на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливе часткове перекриття смуг руху

Зеленський подав до Ради проєкт ратифікації Угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією - Кравчук

Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА