Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей, пошкоджено понад 30 будинків

У ніч на неділю російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого було зруйновано три приватні будинки та пошкоджено ще понад 30 об’єктів цивільної інфраструктури, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уночі, 2 серпня, о 22:01 завдано ракетний удар по обласному центру. Унаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень", — зазначив Кім у суботу вранці.

За його словами, постраждали семеро людей. Чотирьом з них медичну допомогу надали на місці. "Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно", — повідомив голова ОВА.

Крім того, за даними адміністрації, 2 та 3 серпня ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району. Постраждалих немає.