Дев’ятьох українців затримали на кордоні з Молдовою за спробу нелегального перетину через Придністров’я

Прикордонники Подільського загону затримали дев’ятьох громадян України, які протягом трьох діб пішки пробиралися до державного кордону з Молдовою, орієнтуючись на вказівки з телеграм-каналу.

За даними Державної прикордонної служби України, адміністратор цього каналу планував отримати за незаконну переправу кожного з порушників від 130 до 150 тис. грн.

"Завдяки випереджувальній інформації оперативників усіх порушників вдалося зупинити. Вони - жителі різних регіонів

України. За спробу незаконного перетину на них склали адмінпротоколи, справи скеровано до суду", - йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ в телеграмі.

Джерело: https://t.me/DPSUkr/27907