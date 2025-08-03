Інтерфакс-Україна
Події
05:51 03.08.2025

Дев’ятьох українців затримали на кордоні з Молдовою за спробу нелегального перетину через Придністров’я

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Прикордонники Подільського загону затримали дев’ятьох громадян України, які протягом трьох діб пішки пробиралися до державного кордону з Молдовою, орієнтуючись на вказівки з телеграм-каналу.

За даними Державної прикордонної служби України, адміністратор цього каналу планував отримати за незаконну переправу кожного з порушників від 130 до 150 тис. грн.

"Завдяки випереджувальній інформації оперативників усіх порушників вдалося зупинити. Вони - жителі різних регіонів

України. За спробу незаконного перетину на них склали адмінпротоколи, справи скеровано до суду", - йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ в телеграмі.

Джерело: https://t.me/DPSUkr/27907

Теги: #дпсу #затримання #молдова

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