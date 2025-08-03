05:51 03.08.2025
Дев’ятьох українців затримали на кордоні з Молдовою за спробу нелегального перетину через Придністров’я
Прикордонники Подільського загону затримали дев’ятьох громадян України, які протягом трьох діб пішки пробиралися до державного кордону з Молдовою, орієнтуючись на вказівки з телеграм-каналу.
За даними Державної прикордонної служби України, адміністратор цього каналу планував отримати за незаконну переправу кожного з порушників від 130 до 150 тис. грн.
"Завдяки випереджувальній інформації оперативників усіх порушників вдалося зупинити. Вони - жителі різних регіонів
України. За спробу незаконного перетину на них склали адмінпротоколи, справи скеровано до суду", - йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ в телеграмі.
Джерело: https://t.me/DPSUkr/27907