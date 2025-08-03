Інтерфакс-Україна
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03:56 03.08.2025

Зеленський подав до Ради проєкт ратифікації Угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією - Кравчук

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Зеленський подав до Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Британський парламент уже ратифікував документ 4 липня.

Як зазначила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), розгляд документа в парламенті України очікується вже у серпні.

"Впевнена, що Верховна Рада розгляне законопроєкт на найближчому пленарному засіданні у серпні, і після завершення всіх внутрішньодержавних процедур Угода набуде чинності!" — повідомила Кравчук у Facebook.

За її словами, Угода є "дійсно історичним документом", що охоплює такі ключові сфери співпраці, як безпека й оборона, морська сфера, економіка, енергетика, правосуддя, протидія дезінформації, культура та освіта.

"Питання співробітництва за Угодою було у фокусі під час відрядження до Лондона на усіх робочих зустрічах! Працюватимемо над ефективною імплементацією її положень!" — додала Кравчук.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/166d1MAGtD/?mibextid=wwXIfr

Теги: #угода #британія

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