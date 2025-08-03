Сили оборони відбили з початку доби 104 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 104 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1374 дрони-камікадзе та здійснили 3865 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. ",- інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua