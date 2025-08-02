Росіяни вдарили по Херсону керованими авіабомбами, пошкоджено автомобільний міст і житлові будинки

Близько 18:00 російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, скинувши на місто дві керовані авіабомби, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

"Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку", - написав Прокудін.

Також, за його словами, на цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила.

Деталі події уточнюються.