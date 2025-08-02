Інтерфакс-Україна
Події
19:51 02.08.2025

Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та FPV-дронів, пошкоджено промисловий об’єкт і житлові будинки

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Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та FPV-дронів, пошкоджено промисловий об’єкт і житлові будинки

Упродовж дня Нікопольський район Дніпропетровської області зазнавав ударів з боку артилерії та FPV-дронів, внаслідок чого були пошкоджені промислове підприємство, три приватні будинки та лінія електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у четвер.

За його словами, удари зафіксовано в райцентрі, а також у Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах. Унаслідок атак виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані: "Пошкоджені промислове підприємство, 3 приватні будинки, лінія електропередач. Пожежі, що виникли через атаки, ліквідували".

Крім того, уточнено, що в результаті нічного удару безпілотником по Васильківській громаді Синельникіського району пошкоджено будівлю комунального підприємства.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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